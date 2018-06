Yuri Berchiche à Bilbao, c'est quasiment fait

MC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Yuri, un petit tour et puis s’en va.Après seulement une saison au PSG, Yuri Berchiche devrait s’engager avec l'Athletic Bilbao. Selon, un accord de principe a été trouvé entre Bilbao et le club parisien. Le club espagnol devrait débourser entre 23 et 25 millions d’euros. C’est un contrat de 4 ans à 4 millions par an qui attend Yuri au Pays basque. Il devrait reprendre l’entraînement avec son club formateur le 9 juillet.Auteur d’une saison correcte avec 32 matchs et 2 buts au PSG, Berchiche n’a pas su réellement s’imposer mais y laissera de bons souvenirs, notamment lors de la soirée d’anniversaire de Neymar Comme on dit en basque :