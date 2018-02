Youth League : PSG-Barça sur fond de retrouvailles

NB

Neymarico, première édition.Loin des projecteurs et des strass et paillettes de la Ligue des champions, le tirage au sort de la Youth League a eu lieu ce vendredi midi à Nyon ( Suisse ). Si les alléchants Bayern -Real et Liverpool Manchester United ont de quoi mettre l'eau à la bouche, ce sont les retrouvailles entre Paris et Barcelone qui font office de grande affiche de ces huitièmes de finale.De son côté, l'AS Monaco , tombeur de Molde en barrages (2-2 et 4-2 tab), ira à Londres défier Tottenham . Bonne nouvelle pour les Parisiens, le match se joue en une manche, à Paris. Pas question donc de revivre le traumatisme du 8 mars dernier au Camp Nou. Bayern Munich (GER) - Real Madrid (ESP) Manchester City (ENG) - Inter (ITA) Atlético de Madrid (ESP) - Bâle (SUI)Porto (POR) - Salzbourg (AUT)Paris Saint-Germain (FRA) - Barcelone (ESP) Liverpool (ENG) - Manchester United (ENG) Tottenham Hotspur (ENG) - Monaco (FRA) Chelsea (ENG) - Feyenoord (NED)