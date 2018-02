Youth League : le PSG joue son avenir dans la compétition

25

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En apéro du match de Coupe de France des « grands » face à Sochaux à 21h05, les U19 du PSG se déplacent à Amsterdam pour leur barrage de Youth League face à l' Ajax Deuxièmes de leur groupe derrière le Bayern Munich , les titis parisiens devront se passer de plusieurs joueurs clés, Alec Georgen et Moussa Diaby, respectivement prêtés à l' AZ Alkmaar et à Crotone , ainsi que Claudio Gomes, écarté à la suite de sa signature à Manchester City Les deux équipes se sont déjà rencontrées à deux reprises en Youth League, en 2014, et les Néerlandais l'avaient à l'époque emporté 6-1 et 6-3.Coup d'envoi à 18h, une manche gagnante. Le vainqueur se qualifiera pour les huitièmes de finale de la compétition.On préfère prévenir les jeunes Ajacides, en face, ce n'est pas Groningen, ce n'est pas Kerkrade, c'est le Paris Saint-Germain.