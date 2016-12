Youth League : Ça passe pour Monaco, l'OL éliminé

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deux sur trois pour les clubs français. Après le Paris Saint-Germain , c'est au tour de l'AS Monaco de se qualifier pour le prochain tour en Youth League (Ligue des champions U19) après son succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-1) grâce à des buts d'Appin et Cardona. Mais, contrairement aux Parisiens qui rejoignent directement les huitièmes de finale en ayant fini premiers de leur poule, les Monégasques ont, eux, terminé seconds et devront jouer un match de barrages pour espérer rejoindre les jeunes pousses du PSG De son côté, l'Olympique lyonnais a raté sa finale contre le FC Séville et doit se contenter de la troisième place, synonyme d'élimination. Les hommes de l'ancien défenseur Cris se sont inclinés 1-0 et peuvent dire adieu à la Youth League.Avec le PSG et l'AS Monaco déjà qualifiés en Ligue des champions, espérons pour les supporters lyonnais que le bilan des clubs français soit meilleur qu'en Youth League.