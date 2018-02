Youth League : Barrages à Molde pour les Monégasques

19

L'Europe au bout du soulier.Tout en contraste avec les pâles prestations de leurs aînés en Ligue des champions, les U19 de l'AS Monaco ont également participé de leur côté à la Youth League, avec des résultats bien différents.Deuxièmes de leur poule derrière le FC Porto avec dix points, les jeunes Rouge et Blanc doivent passer par l'étape des barrages afin d'atteindre les huitièmes de finale de la compétition.Pour l'occasion, ils affrontent ce mercredi à 18h les Norvégiens de Molde FK, tombeurs au tour précédent des terrifiants Moldaves du FC Zimbru . Les règles sont les mêmes que pour leurs homologues parisiens, vainqueurs mardi de l' Ajax Amsterdam aux tirs au but : une manche gagnante et une place parmi les seize meilleures équipes européennes au bout du compte.Les Monégasques devront faire sans leur meneur de jeu, Adrien Bongiovanni , blessé, tout comme Boris Popovic. Ibrahima Diallo est, lui, suspendu.Coup d'envoi à Molde à 18h, et on paie une bière à ceux qui se sont tapé le déplacement.