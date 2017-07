Youssef Zidane : « À Ibiza, avec des amis, on a été accueilli comme des rois »

Loin du tumulte de Madrid et du chant de la Ligue des champions, Youssef Zidane n’a de Zinédine que le patronyme. Défenseur du Bergerac Périgord Football Club, le joueur de vingt-cinq ans ne porte pas ce nom comme un fardeau. Ce fan du fameux numéro 10 français dont il partage le nom trace son propre chemin du côté de la Dordogne. Rencontre avec l’homonyme du célèbre coach madrilène, à l’occasion du passage du Tour de France dans la cité périgourdine.

« Mes copains avec qui je jouais au foot à l’école m’appelaient ZZ ou Zizou. »

« Le personnel du Nikki Beach croyait que j’étais de la famille de Zinédine Zidane , du coup ils nous ont tout offert. »

Propos recueillis par Maeva Alliche

Sincèrement, ce n’est que du bonheur, c’est du plus. Zinédine Zidane est une personne très aimée en France , du coup je n’ai jamais eu de remarques négatives ou quoi que ce soit par rapport à mon nom. À chaque fois, c’est positif et bienveillant.J’appréciais énormément le joueur. C’est une de mes idoles, pas parce que j’ai le même nom de famille, mais parce que j’aimais son style de jeu. C’est une vraie référence pour moi, comme pour beaucoup d’ailleurs.Quand il a gagné la Coupe du monde, j’avais sept ans, et après ses plus belles années correspondent à mes débuts de footballeur. J’étais en plein dans mon cursus de formation. J’ai grandi avec lui.Je me faisais forcément un peu chambrer par mon entourage. Mes copains avec qui je jouais au foot à l’école m’appelaient ZZ ou Zizou. Mais je n’ai aucun mauvais souvenir, je n’en ai vraiment que des bons. Encore aujourd’hui, on me donne les mêmes surnoms que lui, forcément comme on porte le même nom, on les réutilise. Mais je le prends tout le temps avec beaucoup d’humour.J’ai commencé le foot dès mes six ans à Bergerac et j’y ai fait toutes mes classes, de tout petit jusqu’à mes dix-neuf ans. Après, j’ai joué deux ans à Trélissac, parce que je venais d’avoir mon BTS et je voulais faire une licence de commerce qui se trouvait à Périgueux. Il se trouve que le club de Trélissac m’a contacté, donc j’ai fait deux ans là-bas. Là, ça fait maintenant cinq ans que je suis à Bergerac. Je n’ai malheureusement pas eu la chance d’intégrer un centre de formation pour être pro, mais bon, aujourd’hui je suis à un niveau très acceptable.Je n’ai pas vraiment eu le choix. Dès mon plus jeune âge, on m’a toujours placé défenseur. Du coup, j’ai pris à cœur de jouer à ce poste et je n’ai plus jamais bougé.Je suis un défenseur dur sur l’homme on va dire, mais assez technique quand même.Pour un défenseur, je m’en sors plutôt bien au niveau de la technique. Je suis un défenseur qui marque des buts aussi, j’en mets toujours au minimum deux ou trois par saison. Ce qui est assez correct.Voilà c’est ça. Sergio Ramos en plus, c’est ma deuxième idole, j’aime beaucoup son style de jeu.J’aime beaucoup la roulette aussi...Ça doit être ça. Non, mais c’est un geste que j’aime beaucoup, beaucoup, mais en tant que défenseur, je n’en fais pas énormément pendant les matchs, voire pas du tout. Si je n’en fais pas, c’est même mieux.Non. En même temps en CFA, on se connaissait tous, on joue toujours contre les mêmes clubs. Les joueurs me connaissent, personne n’a jamais essayé de me provoquer par rapport à mon nom.Je ne me suis pas encore vraiment posé la question, mais je pense que oui, je me dirigerai vers ça. Je suis un grand, grand fan de football en général. J’interviens déjà auprès des équipes de jeunes, c’est le club qui nous invite à faire ça et franchement ça se passe bien, j’aime bien.Pénible, non, parce que ça n’est pas tout le temps non plus. Zinédine Zidane est quelqu’un que j’apprécie, je porte son nom, donc quand on me demande, je réponds toujours avec plaisir. On me prend souvent pour un membre de sa famille.Un été, je suis allée à Ibiza avec des amis et on avait réservé une table au Nikki Beach. Mes amis avaient donné mon nom pour la réservation et quand on est arrivés, on a été accueillis comme des rois. J’étais pris au piège, je n’ai su qu’ils avaient donné mon nom qu’en arrivant là-bas. Le personnel du Nikki Beach croyait que j’étais de la famille de Zinédine Zidane, du coup ils nous ont tout offert, on n’a rien payé de la journée.Ah oui, sur le coup totalement ! Mais je n’en profite pas, là c’était vraiment à cause de mes amis.Ah bon, y a un Lionel Messi en DH ? C’est étonnant, je ne savais pas. Mais ouais un match entre Messi et Zidane en Coupe de France, ça serait vraiment sympa, ça serait drôle. J’espère que c’est Zidane qui l’emportera.