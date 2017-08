Youri Tielemans, the Big Man

Tiémoué Bakayoko, Valère Germain, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, et probablement très vite Kylian Mbappé. Monaco est en train de perdre une à une ses perles de la saison 2016-2017. Mais au cœur de ces ventes au prix fort, l'ASM a réussi un recrutement de maître : Youri Tielemans, qui a en croire le directeur de la formation à Anderlecht, va rapidement justifier les 25 millions d'euros de son transfert...

1

« Il va rapporter beaucoup d'argent à Monaco »

Monsieur Justesse, prochain Pirlo ?

Par Nicolas Jucha

Propos de Jean Kindermans recueillis par NJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Jean Kindermans a une voix emprunte d'un mélange d'affection et d'admiration quand on le lance sur l'ancien pensionnaire du centre de formation d' Anderlecht , qu'il dirige. «» A tout juste 20 ans, le milieu international (4 sélections), peut déjà se targuer de quatre saisons pleines avec le « Noyau A » des Mauves, soit 139 matchs (26 buts) en Jupiler League, plus 36 de plus (5 buts), en compétitions européennes. «» Un grand club certes, mais loin des Chelsea Manchester United ou Real Madrid qui n'auraient pas rechigné à débaucher le prodige. Sauf que celui-ci «» selon Kindermans. «Si bien qu'aujourd'hui, Tielemans est un exemple cité devant tous les jeunes d' Anderlecht autant pour son talent que sa gestion de carrière. «» Dans un premier temps, il s'agit de finir en Russie au mois de juin avec les Diables Rouges. «Kindermans n'en doute pas même s'il ne se met pas à la place du sélectionneur Roberto Martinez, qu'il sait admirateur du jeu de Tielemans : «» . Envoyer Tielemans en Russie, ce serait un coup gagnant pour l'AS Monaco, qui valoriserait encore un peu plus sa perle achetée 25 millions d'euros cet été. «D'ici là, Leonardo Jardim aura le temps de profiter de ses qualités, bien différentes de celles de Tiémoué Bakayoko dont il est venu compenser le départ pour Chelsea. «Pour le mettre en valeur, cependant, Monaco a tout intérêt à préserver sa philosophie offensive et ambitieuse de 2016-2017. «» Déjà séduisant en Trophée des Champions contre le PSG, Youri Tielemans a mis dans sa poche une partie des observateurs français. Et ce n'est qu'un début à en croire Jean Kindermans, qui ne se revendique pas devin mais ne peut s'empêcher d'être optimiste à propos de son ancien protégé : «