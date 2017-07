Youri Tiel’aimant

Dépositaire du jeu monégasque et meilleur élément des siens contre le Paris Saint-Germain, Youri Tielemans a brillé par sa qualité de passe et sa faculté à récupérer des ballons. Une première plus que séduisante malgré la défaite.

Par Florian Cadu

Ceux qui ont suivi la préparation et les matchs amicaux de l’AS Monaco n’ont pas été surpris. Ceux qui connaissaient le passé belge du bonhomme encore moins. Pour les autres qui ont regardé le Trophée des Champions, qu’ils soient fans du club princier ou non, Youri Tielemans a sûrement épaté. «» , ont-ils lancé à leurs potes. Lui, c’est la nouvelle recrue et future pépite de l’ ASM , qui a lâché pas moins de 25 millions d’euros pour l’arracher à Anderlecht en tout début de mercato. Lui, c’est le remplaçant désigné de Tiémoué Bakayoko , parti à Chelsea pour près du double. Lui, c’est le nouveau binôme de Fabinho devant la défense rouge et blanche.Certes, Monaco a perdu contre plus fort que lui ce samedi soir. «» , a d’ailleurs ragé le protagoniste. Mais ce dernier est sûrement très heureux de sa toute première prestation officielle avec le Rocher. Comme Fabinho , qui était habitué à un compère plus physique et moins offensif la saison dernière. Car Tielemans a franchement réussi ses débuts. Immédiatement à l’aise contre un adversaire de taille sur une pelouse marocaine loin d’être parfaite, l’international aux trois sélections a d’abord impressionné par ses passes lumineuses.Très souvent dans le bon, le gamin de vingt ans n’a cessé d’adresser des caviars à ses partenaires qui vont certainement en profiter un maximum lors des prochains mois. La passe décisive en profondeur pour l’ouverture du score de Djibril Sidibé à la demi-heure de jeu est un modèle du genre. Un orgasme visuel que les esthètes Marco Verratti et Javier Pastore ont dû apprécier. «» , a-t-il timidement revendiqué en conférence de presse après la partie. En réalité, c’est déjà fait.Et le garçon ne s’est pas arrêté là. Aussi utile qu’esthétique, Tielemans a aimanté le cuir et ses récupérations de balle ont fait énormément de bien à son équipe (surtout en première période), qui n’a eu la possession que 30 % du temps. Beaucoup plus joueur mais beaucoup moins travailleur que Bakayoko, Youri semble déjà savoir comment se partager les tâcher avec Fabinho . Son profil assez innovant pourrait-il déséquilibrer l’ ASM ? Le temps le dira. Toujours est-il que le numéro 17 a soigné son entrée. Une précocité habituelle pour celui qui a paraphé son contrat de cinq ans dès le mois de mai et qui avait déjà une idée du choix de son logement avant même de partir en vacances. Faut-il rappeler que le champion de Belgique 2014 et 2017 a entamé sa carrière professionnelle à l’âge où certains commencent à peine à préparer leur baccalauréat, à savoir seize piges, qu’il a chopé le brassard de son club à sa majorité et qu’il a connu la sélection un an plus tard ? «» , a-t-il encore indiqué. Pourvu que ça dure.