Younes plombe l'OL

[⚽ VIDEO BUT] 🏆 #AjaxOL 🇳🇱🇫🇷 Younes met l'Ajax sur orbite ! Un but bien valable !3️⃣-0️⃣https://t.co/u7UgXUZi3X — beIN Sports (@beinsports_FR) 3 mai 2017

La berezina.Déjà menés 2-0 après la première période, les Lyonnais ne sont absolument pas partis pour renverser la tendance. Pire, à peine rentrés des vestiaires, les hommes de Bruno Génésio ont concédé un but supplémentaire. Amin Younes, complètement esseulé côté gauche, rentre sur son pied droit et déclenche la frappe. Contrée par Nicolas Nkoulou, la frappe prend Anthony Lopes à contre-pied, et Mouctar Diakhaby est trop court pour la sauver sur la ligne.Difficile à encaisser.