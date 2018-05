Yohann Pelé, drôle d'oiseau

La fiche

Yohann Pelé

Né le 4 Novembre 1982 à Brou-sur-Chantereine (France)

Gardien de but.

Clubs : Le Mans UC 72 (1999-2009), Toulouse FC (2009-2012), FC Sochaux (2014-2015), Olympique de Marseille (depuis 2015)

« Il nous avait déjà raconté avoir du mal à respirer la nuit, ne pas toujours se sentir très bien. À l’hôpital, il était dans son lit, tout blanc, il avait peur... Sincèrement, on m’aurait dit à l’époque qu’on le reverrait sur un terrain de foot, je n’y aurais pas cru. »

« L’Albatros ? Pour moi, c’était Jésus... »

Le temps perdu, les pompiers et Scooby-Doo

« Les gens ont du mal à le cerner, mais c’est un mec entier, un vrai. S’il ne t’aime pas, il ne te parle pas, c’est tout. »

Par Maxime Brigand et Théo Denmat

» Une tempête sous un crâne : le foot, ses virages et ses chutes libres. C’est l’histoire qui reprend, l’insouciance sous le bras : au début de l’automne 2010, Sekou Baradji profite de trois-quatre jours offerts par son calendrier minuté de joueur professionnel. Départ du Portugal direction Toulouse, où les frères Pelé, Steven et Yohann, l’attendent avec l’envie de ne rien changer aux vieilles habitudes. Là, tout remonte : les années passées au Mans, une époque où le foot n’est qu’un jeu, les quelques heures tuées dans les pubs de la ville, les parties de PlayStation qui s’étirent... «» , glisse même Baradji, aujourd’hui passé dans l’ombre à Amiens, où il n’a croqué que sept minutes de Ligue 1 cette saison. Pourtant, ce matin d’octobre, c’est autre chose qui vient percuter la clique : parti à l’entraînement, Yohann ne rentre pas à la maison. «» Un communiqué vient alors de tomber sur le site officiel du Toulouse FC. Pelé, lui, est déjà à l’hôpital et s’apprête à compléter une liste de pépins physiques déjà bien fournie où une rupture du ligament postérieur du genou gauche danse avec une fracture de la main droite. Cette fois, c’est le temps qui s’arrête : embolie pulmonaire bilatérale, une indisponibilité fixée dans la foulée à «» et le fil qui se coupe lorsque le médecin du Téfécé le déclare quelques semaines plus tard inapte à la pratique du sport de haut niveau. Le club le licenciera en mai 2012. Rideau.Le foot est un milieu à grands écarts où les nouvelles fusent à la vitesse de l’éclair : ainsi, on peut mettre à mort la courbe d’évolution d’un individu en deux coups de cuillère à pot, aussi prometteur soit-il. Longtemps, celle de Yohann Pelé est donc restée plantée dans une surface de réparation, au stade de la Libération de Boulogne-sur-Mer, et dans la gorge de cet ultime match avant l'accident, un seizième de finale de Coupe de la Ligue perdu en quatre-vingt-dix minutes (2-1). Sur ça, le bonhomme ne s’est jamais retourné, pas le genre d’un mec qui a expliqué il y a quelques mois ne pas vouloir «» , ni qu’on «» . Ce qu’il garde en tête : «» Et ce qu’il a traversé : un lourd traitement médical, des journées enfoncé dans le canapé du salon à voir sa femme partir travailler dans son agence immobilière le matin, revenir le soir. Entre-temps, il joue avec les boutons de la télécommande, écoute son entourage lui parler de reconversion et se dit qu’il ne veut pas entendre quelqu’un «» . Les potes de toujours, eux, voient sa carcasse enfler. D’autres, comme Pantxi Sirieix , son coéquipier à Toulouse, gardent les images en tête : «Mercredi soir, de la pelouse du Groupama Stadium de Lyon, Pelé ne verra d'ailleurs que le sommet des brins d'herbe. Atterrissage forcé pour l’Albatros, surnom trouvé par Frédéric Hantz du temps de sa période mancelle, cloué sur le banc par le retour en forme du piaf en chef, Steve Mandanda . C’est bien là toute la cruauté d’une saison réellement débutée au soir du 31 mars dernier, à la 53minute d’un anonyme déplacement marseillais à Dijon : tout comme l’an passé, la fin de saison de l’OM a avant tout reposé sur ses ailes. Sur place, à l’époque, on commandait déjà une nouvelle tournée : foutue poisse. L’épopée européenne sera donc remise à l’année prochaine, thèse alimentée un temps par cette statistique létale de cinq buts encaissés sur ses cinq derniers tirs cadrés. Et puis il y eut Salzbourg, histoire de retourner les suspicieux. Le paradoxe se pose là : il flotte autour de Yohann Pelé une réputation sportive étrange, probablement en partie imputable à sa discrétion monacale, plus sûrement à ce physique difforme et les raccourcis de pensée qui vont avec. Un corps qui avait d’ailleurs imprimé la rétine de Jean-Pierre Damont, président de l’US Torcy au moment de l’arrivée en 1994 du gamin de douze ans, avant son départ trois ans plus tard. «» Hantz décrit lui «» , pas forcément un avantage tant le singe agile a parfois pu passer pour pataud. Le bonhomme drague d’ailleurs la sale image d’un familier des bourdes, un drôle de prestige à deux doigts de faire oublier qu’il compte une Étoile d’Or 2006 des gardiens de Ligue 1 – glanée au nez de Barthez et à la barbe de Coupet – et un passage en équipe de France. C’était un amical France-Tunisie d’octobre 2008, resté tristement célèbre pour les sifflets tombés des travées du Stade de France au moment de la. Une bronca vécue depuis le banc, certes, mais vécue quand même.À cette époque, le gardien français est un label convoité. Sa boîte aux lettres déborde de pré-convocations en Bleu lancées depuis deux ans par Raymond Domenech , Leon-Bollée s’habitue à voir siéger des recruteurs de Tottenham, d’Arsenal ou de la Juventus dans ses travées, et il manque même de signer à Séville lors du mercato estival. Partenaire au Mans, Mathieu Coutadeur se souvient lui de «» où «» , là où Sekou Baradji replace des minutes passées à regarder le monstre s’entraîner dans la bulle si spéciale qu’est celle du gardien de but, solitaire qui court après le besoin d’être impénétrable. Croisé à Sochaux entre 2014 et 2015, endroit où Yohann Pelé a repris le fil de sa carrière professionnelle après un long travail de retour en forme entre Dijon, Vannes et les salles de sport, Jean-Pascal Mignot confirme l’impression. «, dit-il.» Un gardien d’une telle envergure en France ? Du jamais-vu. Sirieix, présent à Toulouse le jour de son embolie, préfère se remémorer «» Le constat est en réalité aussi silencieux que celui qu’il concerne : on a oublié que Yohann Pelé faisait partie étant jeune des plus grands talents de sa génération. Pourquoi ? Parce qu’il raconte autre chose et dit aussi beaucoup de ce que peut être l’OM actuel : un versant de l’exaltation et de la revanche.Tous ceux qui rencontrent un jour Pelé décrivent la même expérience : l’homme impose une certaine idée du face-à-face, comme celle d’une rencontre avec un mur à dégommer à la masse. Hantz : «» Frédéric Thomas, ancien Manceau : «» Au point de ne rien écouter, jamais : pointé du doigt après le quart de finale aller à Leipzig (1-0) après une erreur ayant filé un but à Timo Werner, il a enfilé les boules Quies et a laissé les autres – Rudi Garcia , Grégory Sertic en tête – venir le défendre. «, ajoute même Thomas, que Pelé emmenait dans le temps à l’entraînement au volant de son Opel Corsa.L’Équipe» C’est une autre porte qui s’ouvre vers la carapace forgée depuis le début de la carrière du natif de Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne), notamment touché par le décès du père au début des années 2000. Savoir vraiment ce qu’il se passe dans la tête de Yohann Pelé est impossible, et lui préfère parfois abattre la carte de l’imprévisible : l’histoire raconte qu’un matin d'absence à l’entraînement, au Mans, à la veille d’un match de Ligue 1, le club a dû appeler les pompiers pour péter la porte de son appartement et le retrouver endormi. Bribe parfaitement révélatrice d’un spécimen adepte des soirées en ville et qu’on qualifie partout de «Un détail sur la courbe qui a son importance : tous sont convaincus qu’avec une autre hygiène de vie, la carrière du gardien marseillais aurait pu prendre une autre tournure. Des regrets ? Aucun : «(Pelé est père de trois enfants)» À 35 ans, le voilà rangé et remis sur patte, au bout d’une longue traversée du désert. Ce à quoi Rudi Garcia a un jour répondu que le portier devait «» . Car c’est aussi ce qui revient aux oreilles : une envie de se battre pour lui, pour ce gus d’une grande générosité dans le vestiaire et en dehors. Ainsi, c’est Sekou Baradji qui l’a remis sur les rails en le rapprochant un temps des dirigeants de Dijon alors qu’il avait pris une dizaine de kilos – «» –, tandis que Frédéric Hantz a tenté à plusieurs reprises de rebosser avec lui. «» , justifie l’actuel entraîneur du FC Metz. En 2013, Mickaël Landreau arrive en fin de contrat à Bastia et hésite à rempiler malgré sa course au record de matchs disputés en première division de Jean-Luc Ettori . Hantz décroche son téléphone et appelle Pelé. «Finalement, Yohann Pelé débarque à l’OM en juin 2015 et s’engage pour trois ans. Il se murmure qu’il avait plutôt donné son accord au président de Bastia, Pierre-Marie Geronimi, amer sur l’affaire. Un petit caillou dans la pompe d’un joueur qui embrasse à l’instinct, ne bosse plus vraiment avec les agents et a longtemps traîné sa petite réputation dans les bureaux de Ligue 1. Comme s’il n’était, en réalité, jamais vraiment à sa place : trop doué pour rester dans le rôle d’une doublure – le match retour à Salzbourg se suffit à lui-même –, trop borné pour le monde du foot – «» –, un peu à la manière d’un ouvrier appliqué qui trouerait ses feuilles de présence avant de descendre à la mine. Aujourd’hui, Pelé n’a pas de chanson à sa gloire au Vélodrome, n’a pas trouvé sa tête sur le trombinoscope des trophées UNFP et a reposé ses fesses sur le banc après le retour au club de Steve Mandanda l’été dernier. «, souligne Frédéric Thomas.» Ainsi, mercredi soir, en finale de la Ligue Europa face à l’Atlético, l’Albatros aura replié ses ailes avant de reprendre les gants samedi à l’occasion de la réception d’Amiens en Ligue 1, pour laquelle Steve Mandanda sera suspendu. Le voilà de nouveau dans les airs. D’en bas, on nous glisse un dernier conseil : «» Un drôle d’oiseau, définitivement.