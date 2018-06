Gourcuff-Nadal, échange de balles

Gourcuff, champion du Morbihan, Nadal, buteur des deux pieds

Break d'entrée pour Nadal

Changement de côté

Par Florian Lefèvre et Mathieu Rollinger

SO FOOT et sur sofoot.com.



(1) Rafael Nadal mange et écrit de la main droite, et à ses débuts, c’est Toni qui a eu l’idée de le faire jouer au tennis de la main gauche car, au départ, il jouait des deux côtés et se décalait toujours sur le côté gauche quand il voulait frapper un point gagnant. Le fait que Rafa joue de la main gauche avec un œil directeur droit lui a permis de développer son coup droit fantastique avec plus de préparation. (à voir à ce sujet : Propos recueillis par FL et MR, sauf ceux de Yoann Gourcuff, Jean-Loïc Le Guellaff et Miguel Ángel Nadal, tirés de précédents articles danset sur sofoot.com.Rafael Nadal mange et écrit de la main droite, et à ses débuts, c’est Toni qui a eu l’idée de le faire jouer au tennis de la main gauche car, au départ, il jouait des deux côtés et se décalait toujours sur le côté gauche quand il voulait frapper un point gagnant. Le fait que Rafa joue de la main gauche avec un œil directeur droit lui a permis de développer son coup droit fantastique avec plus de préparation. (à voir à ce sujet : Rafael Nadal, les secrets d'un géant

Auray, charmante bourgade bretonne, en a vu défiler des grands personnages. Le 4 décembre 1776 d'abord, lorsque a débarqué l'Américain Benjamin Franklin pour demander le soutien de la France dans la guerre d’indépendance des colons révoltés face au royaume de Grande-Bretagne. Plus de deux siècles plus tard, c'est une autre conquête de l'Ouest qui se trame sur les bords du golfe du Morbihan. Car chaque année, lors des vacances de février, la ville portuaire accueille les meilleurs espoirs du tennis mondial âgés de douze ans. En 1998, parmi les 64 joueurs en lice dans le tableau masculin de l’Open Super 12, il y a Rafael Nadal, qui représente l’Espagne, mais aussi le champion local, sélectionné par la Ligue de Bretagne : Yoann Gourcuff . Ces deux-là ont un point commun : il vont bientôt devoir faire un choix entre le foot et tennis, sports dans lesquels ils excellent.Pendant les dix jours du tournoi, Rafael Nadal loge avec son oncle et entraîneur Toni chez une famille d’accueil. Monsieur et Madame Lebourg sont aux petits soins. «, rembobine Michel vingt ans après.n’oublie pas les bananes ! Rafael est timide et ne parle pas français, mais son oncle arrive à se faire comprendre : «» . Vraiment ?, confirme Joan Suasi, son ami et voisin d’enfance à Porto Cristo, sur l’île de Majorque.» Les deux potes jouent aussi au tennis et disputent ensemble le tournoi annuel dede l’île. «, précise Joan.» Car, en 1998, le Majorquin peut s’appuyer sur une figure familiale : son autre oncle, Miguel Ángel Nadal - surnommé «» pour son physique de colosse -, est défenseur central du FC Barcelone et s’apprête à disputer la Coupe du monde en France avec laEn Bretagne, le jeune Yoann Gourcuff suit les traces de son père, un ballon au pied et une raquette en main. «, confie Christian Gourcuff » Le garçon fait preuve d’un caractère bien trempé, de belles bases techniques et se fait remarquer sur le circuit régional, où il croise un certain Christophe Kerbrat . «, raconte l’actuel défenseur de l’En Avant de Guingamp qui jonglait lui aussi entre foot et tennis.Les succès locaux lui ouvrent les portes de l'Open d'Auray, à une quarantaine de kilomètres de route de son club de Larmor-Plage. «, notait son ancien entraîneur de tennis Jean-Loïc Le Guellaff dans un long portrait consacré à Gourcuff dans le SO FOOT #123 Sur les courts morbihannais, les observateurs sont impressionnés et les jeunes filles se pâment devant Nadal, tous intrigués par ce gamin qui a déjà l'attitude, le gros coup droit lifté et les mimiques qu’il étalera sept ans plus tard au grand public, lors de sa première victoire à Roland-Garros. Une supériorité évidente qui permet à l'Espagnol de décrocher le titre à la fin de la dizaine, en venant à bout du lauréat 1997, Jamie Murray, le frère d’Andy. «(sic)» , se souvient Michel , le logeur.Yo Gourcuff a beau être doté «» d'après son père, il a rangé sa raquette dans son étui depuis un bout de temps, éliminé au premier tour. Mais les deux athlètes ont tout de même déjà pu affirmer ce qui continue de les caractériser aujourd’hui. Cette expérience bretonne ouvre l’appétit à Nadal et cette victoire fondatrice restera comme sa première dans un tournoi international.Pour le Breton, gagner n’est pas une fin en soi. «» , corrobore son paternel. «» , expliquait ainsi Yoann pouren avril dernier. D'ailleurs, s’il admire dans son enfance la star du circuit mondial de l’époque, Pete Sampras, c’est moins pour ses montées au filet que pour son allure. Mais le natif de Ploemeur ne serait pas arrivé à un classement de 15/3 à douze ans sans une âme de compétiteur : «, relève Christian Gourcuff , se rappelant de quelques raquettes brisées.Cette rencontre à distance sera aussi la dernière, chacun bifurquant ensuite naturellement vers son sport. Douze ans, l’âge où sonne la fin de la récré, où il faut trancher pour mieux grandir, quitte à mettre de côté un amour de jeunesse. Centre de formation ou intégration du circuit jeune, les entraînements intensifs ferment petit à petit la porte de l’autre discipline. Pour Nadal comme Gourcuff, finalement, le choix se fait naturellement. «» Et plutôt que suivre la tradition de son île - les Baléares étant principalement acquises aux- et de son Barcelonais d’oncle, Rafael est devenu un fervent supporter du Real Madrid. «» , souffle Miguel Ángel. Les liens de Gourcuff aujourd’hui avec le tennis ? Il a un court chez lui en Bretagne et tape ponctuellement la balle - mais plus forcément avec Christian, «» , précise celui-ci.À vrai dire, cette ambivalence des deux hommes entre foot et tennis aura un impact jusqu’à leur entrée dans le monde professionnel. Comme autant de cordes à leurs arcs respectifs. «, analyse Christian Gourcuff » L'Espagnol a gardé du football cette fibre spectaculaire et populaire, qu'il cherche à intégrer à son tennis. Comme des souvenirs d'enfance bien conservés dans un tiroir. Et que n'hésite pas à sortir Philippe Le Diraison. L'actuel manager général du tournoi d’Auray et trésorier de l’époque a gardé dans ses classeurs un exemplaire d’une lettre signée d’un certain Rafael Nadal en 2010, à l’occasion de la 25édition du tournoi. «, écrit l’Espagnol, dans un français parfait,» Nadal a fait le bon choix, et ce n’est pas Monsieur Lebourg qui dira le contraire : «» Et avec un onzième titre dans la mire de l'Espagnol, la coupe n'est pas prête de désemplir sur les bords du Morbihan.