Yoann Barbet humilie un adversaire pendant Brentford-Leeds

Mais t'es où, pas là ?Dans un match qui sentait bien le ventre mou entre Brentford et Leeds United en Championship, Yoann Barbet a bien fait marrer les spectateurs de Griffin Park. À l'origine du fou rire, une embrouille avec l'attaquant espagnol de Leeds Samuel Saìz, qui a voulu faire un «» malgré sa petite taille.Une réaction dont s'est amusée le défenseur français de Brentford qui a fait mine de ne même pas voir son vis-à-vis, pourtant juste devant lui.Sa réaction devenue viral sur la toile et son équipe ayant gagné 3-1, on peut parler d'un match plein pour Yoann Barbet.Un geste validé par Layvin Kurzawa et John Guidetti.