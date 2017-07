Yoan Gouffran annoncé en mode Game of Thrones

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après quatre saisons à Nouveau-Château, le chevalier Gouffran fuit l'hiver qui arrive et le nord de l' Angleterre pour rejoindre le sud, plus précisément les côtes turques de la mer Égée à Izmir. Passé par Caen et Bordeaux , l'attaquant français se lance dans une nouvelle joute au royaume d'Erdoğan.À 31 ans, Gouffran s'est engagé deux ans en faveur du Göztepe Spor Kulübü, jeune promu en D1 turque. Fort de ses 93 buts en 444 matchs pros, Gouffran amène donc toute son expérience dans une équipe qui fait son retour dans l'élite après quatorze années d'absence.Un peu comme les Targaryen chassés de Westeros depuis trop longtemps.