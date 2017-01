Yes Wigan !

Ce dimanche, Wigan se déplace à Old Trafford pour y affronter Manchester United en seizièmes de finale de FA Cup. Une compétition que les Latics ont remporté à la surprise générale contre Manchester City en 2013, avant de sombrer jusqu’en League One (D3 anglaise). Retour sur les années galères de Wigan.



La descente de l’enfer

« Will Grigg’s on fire »

Par Steven Oliveira

Si vous demandez à un supporter de Wigan son meilleur souvenir, il vous répondra à coup sûr ce 11 mai 2013 et cette victoire en finale de FA Cup contre Manchester City grâce à un but de la tête de Ben Watson dans les arrêts de jeu. Ironie du sort, le pire souvenir de ce même supporter a de grandes chances d’être la relégation en Championship qui a eu lieu trois jours plus tard après une défaite 4-1 sur la pelouse d’ Arsenal . Plus petit budget de Premier League, Wigan est contraint de quitter l’élite après huit saisons consécutives au haut niveau. De quoi donner des regrets à Roberto Martínez , entraîneur des, après la défaite à l’Emirates : «La descente de Wigan n’a pas échappé à la règle : Roberto Martínez est parti s’asseoir sur le banc plus douillet d’ Everton , et plusieurs cadres ont quitté le navire despour continuer à évoluer sous les projecteurs de la Premier League. De nouveaux joueurs ont donc rejoint le Lancashire pour tenter de faire remonter Wigan rapidement dans l’élite. Parmi eux, Marc-Antoine Fortuné, connu de notre chère Ligue 1 pour son passage à l’ AS Nancy-Lorraine . Un attaquant dont le coach, Owen Coyle, attendait beaucoup lors de sa signature : «» Malheureusement pour MAF, Wigan terminera cinquième de deuxième division et ratera la montée en s’inclinant encontre QPR. L’objectif étant le championnat, la Ligue Europa n’était pas dans les plans desqui ont terminé quatrièmes de poule derrière le Rubin Kazan Maribor et Zulte Waregem. Heureusement, les supporters de Wigan ont pu une nouvelle fois avoir un peu de joie avec la FA Cup et cette élimination de leur proie favorite, Manchester City , en quarts de finale, avant la défaite aux tirs au but en demies contre Arsenal Encore déçu par la défaite contre QPR en, Wigan pensait se trouver un buteur en la personne d’ Andy Delort . Acheté quatre millions d’euros au FC Tours dans les dernières heures du mercato estival 2014, le néo-Toulousain espère alors vivre son. Malheureusement pour lui, le rêve va vite tourner au cauchemar individuel et collectif. Alors que lessquattent la zone rouge depuis la dix-huitième journée, Andy Delort balance son spleen dans les colonnes de: «» C’est donc de Tours , où il est rentré en prêt au mois de janvier, que le meilleur pote de Gignac voit Wigan, qui a changé deux fois d’entraîneur dans la saison, terminer à la vingt-troisième place du classement et descendre en League One.Après l’échec Andy Delort , les dirigeants du club sont à nouveau à la recherche d’un buteur. Moins exotique, leur choix se porte sur un jeune attaquant qui sort d’une saison à vingts pions en League One avec Milton Keynes Dons : Will Grigg . Très vite, l’attaquant nord-irlandais empile les buts sous ses nouvelles couleurs. Avec vingt-cinq réalisations, Will Grigg termine meilleur buteur de League One et permet à Wigan de remporter le trophée et retrouver le Championship, un an après l’avoir quitté. Plus populaire que le vétéran Jussi Jääskeläinen qui fait pourtant de beaux arrêts dans les cages, Will Grigg devient très vite la coqueluche des supporters qui lancent même, par le biais d'un supporter, un chant à son nom. On connaît le succès planétaire de ce tube lors de l'Euro 2016...Revenu en D2 à l'été 2016, Wigan s’est vite rendu compte que les niveaux de la troisième et la seconde division ne sont pas vraiment équivalents, même si Will Grigg continue de planter – cinq buts en championnat, et meilleur buteur du club. Vingt-et-unièmes, lesne doivent leur position de premier non-relégable qu’à une différence de buts moins négative que celle de Burton. Les supporters, eux, vont peut-être retrouver un peu de joie avec la FA Cup et ce déplacement à Old Trafford pour y affronter Manchester United . Un club que Will Grigg a déjà humilié dans le passé. C'était en août 2014, lorsque MK Dons inflige un 4-0 auxau deuxième tour de League Cup. L’attaquant nord-irlandais plante un doublé à David de Gea. Pourvu qu'il soit encore en feu ce dimanche après-midi.