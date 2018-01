Yerry Mina signe à Barcelone

117

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une semaine après l'arrivée de Philippe Coutinho en provenance de Liverpool contre un chèque de 160 millions d'euros, le FC Barcelone a gribouillé sa signature en bas d'un nouveau petit bout de papier rectangulaire pour acquérir un nouveau joueur.Cette fois-ci, 12,5 millions d'euros ont suffi pour recruter le défenseur colombien Yerry Mina (23 ans). Grâce à cette opération, le club brésilien de Palmeiras réalise le deuxième plus gros transfert de son histoire, après le départ de Gabriel Jesus, arrivé pour 33 millions d'euros à Manchester City il y a un an.Selon, Yerry Mina devait signer chez les Catalans à la fin de la saison pour 9 millions d'euros, mais Ernesto Valverde a insisté pour obtenir les services du défenseur central dès cet hiver.Il faut dire que cela fait maintenant plus de six mois que les supporters barcelonais pleurent chaque jour Jérémy Mathieu