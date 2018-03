Yello Fakes

Depuis plusieurs jours déjà, la twittosphère nantaise s’enflamme pour une affaire autour du projet de nouveau stade du FCN. Une affaire qui est en train de faire marrer à peu près tout le monde : de faux comptes sont apparus durant le mois de février sur le réseau afin de s’en prendre aux opposants du projet YelloPark et caresser club et promoteur dans le sens du poil. Coup d’œil sur le premier opus d’un début de saga qui ne déçoit pas.

Comptes créés en février avant les concertations publiques. 30 follow chaqun, mais se followent mutuellement et un discours totalement formaté selon son @. Totalement cuit pic.twitter.com/lS4LUVwk1I — Yayou ?? (@Yannick_Kmbl) 8 mars 2018

Bon là, on est obligé de partager, le nouveau faux compte pro YelloPark @MalicotYann utilise une photo d'un chercheur Gallois, lui-même déjà sur twitter sous @alanlparker ????? pic.twitter.com/fKY3nEWzWz — YellOpaque (@YellOpaque) 7 mars 2018

Par Jérémie Baron

Twitter est un monde formidable où se mêle ce qui se fait de mieux chez les amateurs de ballon et qui offre souvent des moments de grâce. Entre le millionième blocage de Pierre Ménès, les fulgurances de, les exploits de Mohamed Henni et Bengous, les énièmes tentatives de troll à base de mug du Rhône ou de «» , et les gifs de Philousports, les twittos ont récemment pu se découvrir une nouvelle passion grâce à un nouveau concept venu tout droit de Loire-Atlantique : lespro-YelloPark.» scandait samedi encore la Tribune Loire, à l’occasion du succès arraché devant l’ESTAC (1-0). Dans la cité des ducs, le débat fait rage depuis que ce bon vieux Waldemar Kita – avec le promoteur Réalités – a sorti de son chapeau son projet de nouveau stade 100% privé à 200 millions d'euros pour l’horizon 2022 , avec la destruction de l’actuelle enceinte et le bouleversement du quartier de la Beaujoire qui vont avec. Alors qu’ont débuté fin février les deux mois de concertation publique – sous l’égide de la Commission nationale du débat public – avec des ateliers organisés et les avis et propositions de Nantais recueillis, les courageux qui ont osé s’attaquer au bébé de WK sur Twitter ont vu apparaître les chevaliers du Yello.Une dizaine de comptes énigmatiques censés appartenir à des supporters des Canaris, pour la plupart nés durant le mois de février (ou des re-créations de comptes vieux de plusieurs années, dont l’activité antérieure a totalement été effacée), et qui s’efforcent de défendre corps et âme tout ce qui touche à ce projet. Dans des discours convenus, sans véritable fond et très souvent caricaturaux. Morceaux choisis : «» ; ou encore » La supercherie n’a pas fait long feu, et la situation n’a pas tardé à être tournée en ridicule.En première ligne dans la contestation et la remise en question des nouveaux plans du club – avec la Brigade Loire –, l’association «» est logiquement devenue l’une des cibles privilégiées de ces coquilles vides. Et peut donc s’en amuser. «, témoigne le président Florian Le Teuff.Bien plus que de simplesde propagande, ces avatars semblent tout droit sortis de l’élaboration d’une véritable stratégie digitale. «, continue Le Teuff.fakes.» Et pour cause : aujourd’hui retiré, ce compte appartenant prétendument à un certain Yann Malicot reprenait en tant que photo de profil le portrait d’un... Gallois du nom d’ Alan Parker , qui n’avait rien demandé et n'a pas vraiment pris ça sur le ton de la rigolade . Délirant.Au milieu de cette mascarade, certains de ces comptes oscillent entre simplesprovocateurs ou véritablessynonymes de chien de garde du clan Kita. Mais l’arrivée massive de ces twittos factices, à un moment peut-être crucial dans le dossier, peut difficilement être perçue comme une simple coïncidence. L'entreprise Réalités a d’ailleurs été obligée de réagir à ce bon gros– faisant entrer ledans une nouvelle dimension – par la voix de son PDG Yoann Joubert . Ce dernier a annoncé commander «» , affirmant également que les comptes qui dépasseraient les bornes dans ces débats virtuels seraient immédiatement. Cette sortie n'a pas empêché de nouveaux comptes de débarquer dans la foulée.Depuis la grande annonce de Kita en septembre dernier, le feuilleton YelloPark avait mis du temps à démarrer et n’avait pas fait beaucoup de bruit. Jusqu’à ce mois de février, donc, qui a du coup amené certains supporters de tout bord à se pencher sur ce qui se joue actuellement dans le 44. Alors forcément, ça la fout mal. D'autant que chaque personne argumentant en faveur du nouveau stade sur le réseau va désormais rapidement et facilement être accusé de. Et le doute subsiste toujours quant à l'auteur (ou les auteurs) de tout ce grabuge : promoteur Réalités d'un coté, le club de l'autre, alors que certains retournent l'argument en essayant d'expliquer qu'il s'agirait en fait d'anti-YelloPark qui se serviraient de la mauvaise image renvoyée, offrant des discussions lunaires ... D'autres surprises pourraient donc voir le jour. En tout cas, en matière de communication désastreuse dans l'univers du petit oiseau bleu Jean-Michel Aulas a peut-être trouvé adversaire à sa taille.