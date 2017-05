Yaya Touré devrait rester à City

1

TP

Partir un jour ?Son contrat se termine cet été, mais Yaya Touré devrait rester une saison de plus à Manchester City . Un scénario totalement impensable en début de saison, lorsque Guardiola l'avait écarté de l'équipe. Le milieu ivoirien n'était pas dans la liste de joueurs jouant la Ligue des champions et il a joué son premier match de championnat en novembre. Beaucoup auraient lâché l'affaire, mais le petit frère de Kolo, 34 ans, a patiemment attendu son heure et est redevenu indiscutable chez les, à tel point que Pep estime qu'il vaut bien une saison de plus. Contre Leicester samedi dernier, il a joué son vingt-neuvième match de la saison pour quatre buts inscrits. Leaffirme qu'un accord a déjà été trouvé avec ses dirigeants pour prolonger son bail.