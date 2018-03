Yaya Touré de retour en sélection

AB

Il l’avait annoncé, Ibrahima Kamara l’a entendu.En fin d’année dernière, Yaya Touré avait affirmé être disposé à rejouer pour la Côte d’Ivoire. Le milieu de terrain desn’avait alors plus mis les pieds en sélection depuis mars 2015 à l’occasion d’un match amical face à la Guinée Equatoriale le 29 mars 2015 à Abidjan (1-1), deux mois après avoir remporté la CAN. Il avait même annoncé sa retraite internationale, en 2016.Kamara, qui assure l’intérim depuis le départ de Marc Wilmots en novembre dernier, a donc décidé de rappeler l’ancien Barcelonais pour les rencontres amicales face au Togo (24 mars) et à la Moldavie (27 mars) prévues à Beauvais. Touré (34 ans, 102 sélections et 19 buts) n’a joué que treize matches cette saison toutes compétitions confondues avec Manchester City . À Beauvais, il retrouvera son frangin Kolo Touré, devenu l'un des adjoints de Kamara et qui apprend son nouveau job au Celtic Glasgow , où il a terminé sa carrière en juin dernier.En revanche, Gervinho Seydou Doumbia et Salomon Kalou n’ont pas été retenus pour affronter les Éperviers du Togo et les Moldaves. C'est son choix.