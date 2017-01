Yasser Larouci, alias Paul Pogbis

En 2009, alors qu'il était lié au Havre, Paul Pogba avait été arraché aux forceps par Manchester United. L'histoire se répète en 2017 avec une autre pépite de la formation havraise, Yasser Larouci, en train de faire des pieds et des mains pour se libérer de ses obligations et pouvoir rejoindre l'Angleterre.

Complètement épuisé, les cheveux plaqués par la sueur, la chemise toute fripée ouverte sur un torse qui respire avec difficulté, Bradley Cooper ne comprend rien. Ses grosses Rayban cachent à peine ses yeux explosés, et juste derrière lui, Zach Galifianakis, paniqué et lui aussi en piteux état, murmure : «» Les producteurs dene se sont pas beaucoup foulés en commandant le scénario du deuxième opus de la trilogie. Un autre mariage, un autre, et une autre enquête complètement débile pour recoller les morceaux et se souvenir de ce que la bande a fait la nuit précédente. En sortant de l'audition de la Commission juridique de la Ligue pour tenter de régler le litige qui les oppose au tout jeune Yasser Larouci, les dirigeants du HAC auraient eu le droit de prononcer les mêmes mots. «» En mai 2009, le club normand se lançait dans une lutte contre Manchester United pour tenter de conserver un petit milieu de terrain plutôt prometteur d'à peine seize ans, un certain Paul Pogba . Pour répondre aux violents coups de griffes mancuniens, le HAC montrait les crocs par ce communiqué : «» Trois mois plus tard, Pogba était un Diable rouge. Huit ans après les faits, Le Havre est lancé dans un nouveau bras de fer. Avec d'un côté Yasser Larouci, jeune milieu prometteur de seize ans. Et de l'autre, Manchester United . De sacrés diables.Au moment du cas Pogba et après le départ de la jeune Pioche pour le nord de l' Angleterre Le Havre avait pourtant tapé du poing sur la table, en jurant que l'attitude des gros bonnets brittaniques était intolérable. Sur son site, le HAC avait lâché un texte plein de fiel, où on pouvait lire ce genre de passages : «(...)(...)"hors la loi". (...)(...)"traite des mineurs"(...). » La puissance des mots utilisés témoigne de la colère havraise, et aujourd’hui, Yasser Larouci est en train de faire vivre le même calvaire au Havre. Arrivé au club en 2014 à seulement treize ans – il est né le 1janvier 2001 –, Larouci y avait signé exactement le même contrat que Pogba à l'époque, un ANS, dont les clauses sont désormais en train de voler en éclats.Car l'ANS n'est pas n'importe quel. L'accord de non sollicitation force le jeune joueur à signer un contrat de type «» avec son club formateur à ses seize ans, avec interdiction formelle de rejoindre une autre équipe professionnelle en France. Là où le bât blesse, c'est que l'accord ne concerne pas les clubs étrangers, et qu'entre le moment où Larouci l'a signé et aujourd’hui, le petit a tapé dans l'œil de pas mal de monde, à commencer par Man U. Le joueur et son entourage l'ont bien compris, et Larouci a séché les entraînements havrais depuis juin dernier. Au micro de France Bleu Normandie, Johann Nouvel, directeur du centre de formation du Havre, se désolait de la situation : «» Mais depuis le 1janvier et les seize bougies de Larouci, ce dernier a légalement le droit de partir à l'étranger, et a déjà effectué un test avec Southampton en décembre où il a fait forte impression. Milieu offensif technique et athlétique, appelé dans les équipes de France jeunes, Larouci veut cramer les étapes et a juré devant la fameuse commission qu'il ne faisait plus confiance au Havre, et qu'il était même susceptible d'arrêter le football si on l'obligeait à y retourner. Du bluff pour Johann Nouvel : «» Et s'ils voulaient réellement faire le forcing, les Mancuniens n'auraient qu'à payer des indemnités au Havre, ce qu'ils avaient fait à l'époque pour Pogba. «