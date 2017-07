Yannick Cahuzac quitte Bastia pour Toulouse

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est la fin d'une grande, belle et longue histoire d'amour.Après 15 ans d'une idylle sans failles, Yannick Cahuzac et Bastia , c'est terminé. L'hyper expérimenté milieu de terrain de 32 ans quitte le Sporting pour rejoindre Pascal Dupraz à Toulouse, pour deux saisons. Il y portera le numéro 4.Comme le précise bien le communiqué joint par le club, Yannick ne sera pas le premier Cahuzac à porter la liquette toulousaine : «Souvent moqué pour sa propension à enquiller les cartons rouges - dix en Ligue 1 depuis 2012-2013, soit cinq de plus que n'importe qui d'autre, quand même - la légende de Bastia retrouve au TFC Pascal Dupraz , pas le dernier à s'égosiller sur un terrain. Un beau duo en perspective.