Yannick Boli s'envole aux Colorado Rapids

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le rêve américain se réalise pour Boli.Après la Bulgarie , l' Ukraine , la Russie et la Chine , Yannick Boli continue son tour du monde et vient de poser ses valises en Amérique.Le neveu de Basile, formé au PSG , a signé aux Colorado Rapids après n'avoir pas été retenu par le Dalian Yifang, promu en D1 chinoise, malgré seize buts et cinq passes décisives en 24 matchs. Boli s'est engagé pour une saison avec la franchise américaine.Après une saison parfaite, il est écrit que Yannick va signer aux Los Angeles Galaxy pour une quinzaine de millions, tout casser, et avoir enfin son étoile sur Boliwood boulevard.