Y a-t-il une crise de la trentaine dans le foot ?

Alors que le gouvernement se penche actuellement sur la réforme de la Loi Travail, la vie des seniors dans le foot semble de plus en plus compliquée. Car pendant que les grands clubs se disputent les jeunes pépites à prix d’or, certains trentenaires ont du mal à trouver le bon contrat. Les anciens devraient-ils faire grève ? Tentative de réponse.

Le poste et le profil comme mètre étalon

Quand tout va trop vite, sur le terrain et ailleurs

Par Swann Borsellino

Pas dit que cela plaise à tout le monde, mais c’est un fait : en cette année 2017, Karim Benzema Samir Nasri ou encore Hatem Ben Arfa , membres éminents de la «» chère au football français, fêteront ou ont fêté leurs 30 ans. Les joues rosies par cette claque dans la gueule, chacun peut désormais s’interroger sur la place des jeunes trentenaires et des presque quadra dans le football actuel. À 40 ans, Francesco Totti , empereur de Rome, s’en est allé. À 40 printemps aussi, Benjamin Nivet , prince de Troyes et duc de Caen , a repris une année pour la route. Deux titans qui font aujourd’hui office d’exception car pendant que Kazuyoshi Miura et ses cinquante piges gambadent encore au Japon , il arrive parfois, en 2017, que des joueurs en début de trentaine soient considérés comme «» . C’est le cas d’un type aussi fort que Dani Alves , 34 balais, qui n’a plus rien a prouver si ce n'est son côté Benjamin Button. Mais également de Thiago Motta , né en 1982, et dont l'âge a fait débat lors de sa prolongation au Paris Saint-Germain. Ou même de Luiz Gustavo , 29 ans (!), qui a lui aussi entendu parler du fait qu'il était «» lors de son arrivée à Marseille . Trois exemples parmi tant d’autres trentenaires dont la place dans le football actuel semble parfois moins importante que dans les années 1990 ou le début des années 2000, où un joueur de 30 ans n’avait pas la vie devant lui, mais n’avait pas non plus de questions à se poser. Alors comme ça, on vieillirait plus vite dans le football actuel ?Non, selon un homme qui connaît bien le dossier. Agent de Thiago Motta , dont il vient tout juste de boucler la prolongation au Paris Saint-Germain, Alessandro Canovi sort la boîte à souvenirs pour justifier son propos : «(international brésilien entre 1977 et 1985, ndlr).» La qualité et le poste du joueur, évidemment. Canovi toujours : «» . Ce que les plus anciens peinent parfois à comprendre, en revanche, c’est qu’en pleine force de l’âge, ils voient certaines portes se fermer à cause du fait que les clubs sont de plus en plus intéressés par une éventuelle revente. Aujourd’hui, à part quelques tops clubs, nombre d’équipes sont obligées de raisonner ainsi et donc de miser sur des jeunes dont le coût est plus acceptable plutôt que de sortir le carnet de chèques pour un joueur bon immédiatement, mais irrémédiablement sur le déclin d’ici deux ou trois ans. «, sabre Canovi.Et si, au fond, le vrai problème est que le footballeur vieillit plus vite qu’avant ? Bonne gueule de jeune, mais 26 printemps sur le passeport, Vincent Sasso a quitté Sheffield Wednesday cet été pour retourner au Portugal , du côté de Belenenses . Le moment idéal pour jeter un coup d’œil dans le rétro : «» . Finalement, s’il devait noter une évolution avec le temps dans le rapport à l’âge, elle serait plus extra-sportive : «» . Mais si l’admiration disparaît, l’expérience elle, demeure nécessaire. «» . Un haut niveau qui a beaucoup évolué ces dernières années, notamment en matière de vitesse et de physique, là où le bât peut blesser pour les plus âgés. Vincent Sasso toujours : «» . Mais si les années passent, les souvenirs eux, restent : «» . Et le football aura beau rajeunir encore et encore, il y aura toujours des anciens. Heureusement.