Y a-t-il hors-jeu sur une passe déviée ?

Refusé à Bafétimbi Gomis ce week-end, validé à Palerme il y a une semaine : un but inscrit après une passe déviée par un défenseur adverse est-il autorisé ? Retour sur les règles pour clarifier la situation.

Règle méconnue, mais bonne à savoir

Par Florian Cadu

20minute de jeu au Stade Michel d'Ornano. L’Olympique de Marseille mène déjà 2-1 quand Bafétimbi Gomis pense soigner ses statistiques malgré sa position de hors-jeu : sur un service de William Vainqueur adressé à l'attaquant français, Julien Féret touche la balle finalement récupérée par l’avant-centre, qui dribble Rémy Vercoutre et fait trembler les filets locaux. La Panthère y croit, le corps arbitral valide, hésite… puis décide d’annuler le but après trente grosses secondes de battement. Normal ? Logique ? Pas vraiment, seraient tentés de répondre les fans de Série A qui ont posé leurs fesses devant Lazio-Palerme une semaine plus tôt. Ceux-là ont en effet observé Andrea Rispoli , joueur de l'équipe sicilienne, réduire le score en profitant de sa position normalement jugée illicite mais rendue autorisée grâce à des déviations de joueurs adverses. Alors, quel corps arbitral s’est trompé ? Celui qui a officié à Caen ou celui de la Lazio ?Réponse : aucun des deux. En d’autres termes, les arbitres français ou italiens ont tous pris la bonne décision. Dans les deux situations. Car à y regarder de plus près, le contexte n’est pas exactement le même. En effet, la passe de Vainqueur est bel et bien destinée à Gomis dans le premier cas, au contraire de Palerme où Rispoli récupère un cuir qui ne lui était pas adressé. Et ce petit détail fait toute la différence, comme l’explique Vivien Amiel, arbitre officiel en ligue d’Auvergne : «OK. Un attaquant hors-jeu, qui ne prend pas «» et n’ «» (c'est-à-dire «» ), hors-jeu sur le papier mais pas dans les règles, a donc tout intérêt à suivre une action et miser sur une maladresse du défenseur pour «» … ce qui dans les textes est normalement proscrit. Sauf s’il y a «» du défenseur. Or, lorsque le ballon change de trajectoire après déviation d’un défenseur sur une passe de l’attaquant adverse et finit dans les pieds d’un joueur qui ne devait pas recevoir la passe à l’origine, l’intervention du défenseur est considérée comme délibérée. «» , reprend Vivien. Qui reconnait que peu de joueurs connaissent cette règle rarement utilisée : «» Pas sûr que Gomis, qui a gagné 5-1 avec Marseille, ou les défenseurs de la Lazio, vainqueurs 6-2 de Palerme, se soient quant à eux rendus dans le vestiaire des arbitres pour échanger sur la question.