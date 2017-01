Xavi prolonge à Al Sadd

0

CP

Ce mercredi, Xavi a fêté son trente-septième anniversaire et, au moment de souffler ses bougies, le milieu de terrain s'est peut-être dit que, finalement, 37 ans, c'est jeune. En tout cas assez pour prolonger un peu plus l'aventure au Qatar L'international espagnol a donc accepté, ce jeudi, l'extension de contrat d'un an offerte par Al-Sadd. Il est désormais lié au club qatari jusqu'en 2018. Cette saison, il a disputé dix-sept matchs de championnat pour un bilan de six buts.