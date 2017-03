Xavi n'entraînera pas le Barça

0

L'élève de Guardiola pourrait dépasser le maître, mais il faudra attendre.Après l'annonce de Luis Enrique cette semaine, les spéculations quant à sa succession à la tête du FC Barcelone sont nombreuses. Sampaoli, Koeman, Sacristan, les noms se bousculent. Du côté des supporters, un des noms qui plairait le plus, c'est celui de Xavi . Vu le succès quantitatif et qualitatif des anciens joueurs qu'étaient Guardiola et Luis Enrique sur le banc du Camp Nou, forcément ça donne des idées.Leexplique d'ailleurs que le président Josep Bartomeu y a déjà pensé, à l'époque de Tata Martino. Celui-ci avait menacé de démissionner et, si ça avait été le cas, Bartomeu privilégiait la solution de Xavi comme joueur-entraîneur, selon ce qu'il avait confié à Zubizarreta.Seulement, le supporterdevra attendre. Si Xavi n'a jamais caché que son objectif est de suivre les pas de Pep et d'entraîner le Barça , il vient de renouveler son contrat au Qatar et y évoluera une saison de plus. Il y travaille déjà en partie comme entraîneur dans les équipes de jeunes, mais il n'a pas encore passé les cours obligatoires de la Fédération espagnole, et ne peut pas non plus les passer à distance car la présence est obligatoire. Il faudra donc attendre qu'il prenne sa retraite totalement pour qu'il puisse devenir entraîneur en Espagne Sinon, comme ancienne gloire, ils ont pensé à Philippe Christanval ?