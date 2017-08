Xavi gagne à la loterie de sa banque

Former Barcelona footballer Xavi announced as Al Dana millionaire winner for June 2017 https://t.co/ogRINhzOXI #DohaBank pic.twitter.com/4F2VKVSuq4 — Doha Bank (@DohaBankQatar) 27 août 2017

PD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La chance sourit aux audacieux... Et aux milieux de terrain à la technique de balle impeccable.En décembre dernier, le milieu de terrain espagnol Xavi Hernández ouvre un compte à la Doha Bank pour placer les dix millions annuels qu'il gagne chez le club qatari d'Al Sadd. Et comme pour la boulangerie du village, la banque a mis en place une loterie pour fidéliser ses clients. Le lot à remporter : une somme de 225 000 euros. Et devinez qui a été l'heureux élu ? Xavi, bien évidemment.Un cadeau que l'Espagnol accueille sans véritablement rechigner : «» La vie est injuste.