Xavi est fan de Seri

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ils jouent tous les deux au milieu de terrain, sont souvent complimentés sur leur jeu de passe et répondent chacun à un nom de quatre lettres qui rime en i. Si on peut faire quelques parallèles entre Seri et Xavi , la comparaison s'arrête assez vite, tant le deuxième a marqué l'histoire du football.Pourtant, l'ancien maestro du Barça adore l'international ivoirien et lui a déclaré sa flamme dans un entretien au: «Le compte-rendu de l'émissaire du Barça aperçu à Nice hier, à l'occasion de la défaite contre Troyes , ne fera peut-être pas la même analyse.