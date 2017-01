Xabi Alonso raccrocherait à la fin de la saison

0

Drapeau à damier pour Alonso, qui entre dans son dernier tour.Si le Bayern a dernièrement prolongé ses trentenaires Robben et Ribéry, Xabi Alonso semble en avoir eu pour son compte. À 35 ans, l'Espagnol songerait mettre un terme à sa carrière lorsque son contrat expirera au mois de juin prochain. Le quotidien allemandrapporte ce mercredi que le milieu de terrain aurait déjà fait part de cette décision aux dirigeants du, qui comptaient toujours sur lui.Pourtant, il y a quelques mois encore, il affirmait vouloir continuer l'aventure en Bavière, où il s'est imposé comme un cadre de l'équipe depuis son arrivée à l'été 2014. «» , déclarait le champion du Monde àen novembre.Après celles remportées en 2005 à Liverpool et 2014 avec le Real, remporter une troisième Ligue des Champions avec un troisième club serait un chouette cadeau de départ, non ?