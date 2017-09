Wrecking Bâle

De retour en Ligue des champions pour la première fois depuis deux ans, Manchester United retrouvera mardi soir le FC Bâle qui l’avait brutalement éliminé en 2011.

1

Manchester United FC Bâle Groupe A (C1) Ligue des champions Diffusion sur

« Il faut se préparer au pire, les gars »

Vidéo

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les répétitions de protocole, le déplacement des conférences de presse dans l’Europa Suit, tout cela, on connaissait déjà. Mais face à la presse lundi, José Mourinho a ajouté de la gravité dans le texte, alors que Manchester United, dans lesde la série la plus abordable de la phase de poules avec Benfica, le CSKA Moscou et le FC Bâle, ouvrira sa campagne européenne mardi soir à Old Trafford avec quelques retouches (Smalling-Lindelöf dans l’axe). Extraits : «» L’histoire, d’abord : voilà maintenant deux ans que Manchester United attendait de retrouver la ferveur des soirées de C1. Les faits, ensuite : depuis la défaite à Wembley face au Barça (1-3) en finale de l’édition 2011, United a pris la porte deux fois dès les poules - en 2012 et 2016 - et n’a surtout pas tapé plus loin qu’un quart de finale, face au Bayern, au printemps 2014. Rien d’illogique pour un club «» depuis plusieurs saisons comme l’a expliqué Mourinho dans un entretien donné auil y a quelques jours.» , a même précisé le Portugais. Après une première année marquée par une victoire en C3 - «» - et une sixième place sans saveur en championnat, United a débarqué dans cette nouvelle saison avec autorité : leader après quatre journées, un statut de meilleure attaque (12 buts), et une identité de jeu qui commence doucement à se dessiner. Au-delà des chiffres, c’est surtout un état d’esprit et une certaine idée de l’humilité que souhaite afficher aujourd’hui Mourinho. Là où Ander Herrera a confié sa volonté «» d’où revient ce groupe, le coach portugais a répondu par la référence : «» Comme un soir d’hiver 2011.Un autre monde, une autre époque et surtout un jour où Manchester United, vice-champion d’Europe, était venu jouer sa tête au Parc Saint-Jacques de Bâle avec Ferguson sur le banc, la paire Vidić-Ferdinand derrière, Rooney et Giggs aux commandes. L’issue, surtout, d’une campagne européenne désastreuse, marquée par un nul miraculeux face au même Bâle (3-3) dès la deuxième journée et ces mots de Ferguson dans le vestiaire d’Old Trafford : «. » Après l’aller, le capitaine suisse, Marco Streller , racontait avoir vu «» . Puis, la suite de cette phase de poules historique : deux victoires contre Galați (2-0, 2-0) et un nul contre Benfica à Old Trafford (2-2) avant un dernier déplacement décisif à Bâle.Un voyage brutal et symptomatique d’une équipe en déclin, qui verra Streller ouvrir rapidement le score après une sale erreur de De Gea, Vidić sortir sur une blessure au genou et Frei faire sauter l’histoire à six minutes de la fin, transformant Manchester United en premier finaliste éliminé dès le premier tour de la C1. Le but de Phil Jones n’y changera rien, et United sera balayé quelques semaines plus tard en huitième de finale de la Ligue Europa face au Bilbao de Bielsa. «» , lâchera même Patrice Évra lors du naufrage de Bâle, là où Frei évoquera «» plus qu’un exploit. Deux ans plus tard, Bebbi enchaînera avec un deuxième casse à Stamford Bridge (2-1). Streller restant dans la peau du cerveau de l’opération. La légende est aujourd’hui devenue directeur sportif du géant suisse, battu pour la seconde fois de la saison ce week-end face à Lausanne (1-2), et a affirmé cette semaine croire en un nouveau miracle. Sacré Marco.