Wolfsburg victime collatérale du « VW Gate »

Comme dit le proverbe, «» .C'est l'amer constat que vient de faire le Vfl Wolfsburg, dont l'actionnaire n'est autre que le constructeur automobile Volkswagen, empêtré depuis 2015 dans un scandale écologique mondial. Dans la mouise jusqu'au cou, VW a vu ses amendes augmenter, autant que ses ventes diminuer.Et parmi les dindons de la farce, on retrouve Wolfsburg. Les Loups, à la peine en Bundesliga, vont en plus devoir subir des coupes budgétaires. Leur budget, qui oscille actuellement autour de cent millions d'euros, pourrait être amputé de vingt à vingt-cinq millions, selon les informations deTerminé donc le recrutement de stars comme Julian Draxler ou André Schürrle . Toujours d'après, les recrutements futurs ne devront pas dépasser quinze millions d'euros et, comble du malheur, ces restrictions budgétaires devraient entraîner le départ de Luiz Gustavo et Ricardo Rodríguez, qui seraient peu enclins à accepter une diminution de salaire.Espérons pour Leverkusen que la récente fusion Bayer -Monsanto ne leur portera pas préjudice.