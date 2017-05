Wolfsburg garde sa place dans l'élite

Eintracht Brunswick 0-1 VfL Wolfsburg

Lesdevaient remettre une pièce dans le parcmètre, pour rester garés en BuLi. Ils l'ont fait efficacement.Après une courte victoire à la Volkswagen Arena à l'aller (1-0), Wolfsburg avait tout intérêt à semer rapidement l'Eintracht Brunswick (ou Braunschweig pour Jean-Charles Sabattier tous les germanophiles de France). Pourtant, ce sont lesqui se montrent les plus dangereux dans une première période assez fermée. Christopher Nyman puis le capitaine Ken Reichel manquent de peu de remettre les compteurs à zéro. Pourtant, les visiteurs ne paniquent pas et gardent dans le contrôle de ce derby du nord, puisque seuls 30 kilomètres séparent les deux villes.Lesarrivent à mettre un coup d'accélérateur dès le retour des vestiaires grâce à Vieirinha, qui remplaçait numériquement un Paul-Georges Ntep blessé. Le champion d'Europe portugais ne se pose aucune question au moment de reprendre un ballon d'abord repoussé par Fejzić face à Yunus Mallı. De quoi faire tousser l'Eintracht Stadion qui voit la montée en 1.Bundesliga s'éloigner. Une mission qui s'avère impossible suite à l'expulsion de Maximilian Sauer (81), alors que Wollscheid et Luis Gustavo ne parviennent pas à doubler la mise.Qu'importe, le VfL Wolfsburg a bifurqué dans la bonne direction : le maintien en 1.Bundesliga.