Wolfsbourg vire Valérien Ismaël

Quand on prend trois points en cinq matchs, c'est le genre de choses auxquelles on s'expose : Valérien Ismaël vient de se faire lourder de son poste d'entraîneur de Wolfsbourg En charge de l'équipe depuis début novembre, l'ancien Strasbourgeois n'a pas résisté à la défaite face au Werder Brême (1-2) , son neuvième revers en quinze rencontres. Wolfsbourg est 14avec 22 points en autant de rencontres, et cette moyenne d'un point par match ne plaît pas aux dirigeants.Ce lundi, le club a officialisé l'arrivée de son successeur, le Néerlandais Andries Jonker . Âgé de 54 ans, il connaît parfaitement la maison puisqu'il a été l'adjoint de Dieter Hecking entre 2012 et 2014, date à laquelle il avait rejoint Londres pour prendre en charge l'académie des jeunes d' Arsenal Pendant ce temps, à Arsenal justement, Arsène est toujours bel et bien là.