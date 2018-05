Wolfsbourg obtient son maintien en Bundesliga

1

[?RESUME VIDEO] ⚽️?? #Bundesliga Comme la saison dernière, Wolfbsurg s'est sauvé en barrage face à Kiel https://t.co/YooGNPW2J0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 mai 2018

JR

Et à la fin, c'est toujours Wolfsbourg qui se sauve.Lundi soir, Wolfsbourg devait impérativement confirmer son bon résultat acquis à domicile au match aller face au Holstein Kiel (3-1) , et l'a fait sans trop trembler. Les hommes de Bruno Labbadia se sont même imposés (0-1) grâce à un but sur corner signé Robin Knoche dans le dernier quart d'heure de la rencontre.Comme la saison passée, les Loups évitent la relégation sur le fil grâce aux barrages, et évolueront bien en première division la saison prochaine. Le Français Josuha Guilavogui , positionné devant la défense, a lui disputé l'intégralité de la rencontre.C'est dingue, le joueur de Wolfsbourg s'est même permis de célébrer son but ! Et à l'extérieur, en plus, sans que personne ne lui colle une beigne !