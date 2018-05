Wolfsbourg fait un pas vers le maintien

16

[? RESUME VIDEO] ?? #Bundesliga? Wolfsburg et Origi prennent une belle option sur le maintien !? Un énorme match du belge et un but sublime de Kiel !https://t.co/sdfz3xGgQj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 mai 2018

JR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme l'année passée, Wolfsbourg est bien parti pour se maintenir dans l'élite à l'issue du barrage aller de Bundesliga.Face au Holstein Kiel, les hommes de Bruno Labaddia ont pris une sérieuse option en s'imposant 3-1 à domicile, et aborderont le match retour plus sereinement lundi prochain. C'est d'abord l'ancien Lillois Divock Origi qui a ouvert le score dans le premier quart d'heure, avant que Kiel n'égalise un peu après la demi-heure de jeu.Mais jeudi soir, les Loups avaient des ressources, et l'ont prouvé en inscrivant deux nouveaux pions : l'un juste avant la mi-temps, par Josip Brekalo , et l'autre juste après la mi-temps signé Yunus Malli . Deux buts qui mettent les partenaires de Josuha Guilavogui dans une situation idéale.En fait, les types donnent du piment à leur saison en étant barragistes, et gèrent chaque année royalement cette double confrontation. Imblairables.