Witsel ira en Chine

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était le feuilleton de l'été dernier.Annoncé comme imminent mais avorté dans les dernières minutes du mercato estival, le transfert de Witsel à la Juventus s'était transformé en un véritable fiasco. Une désillusion qui n'avait pas découragé l'international belge, puisqu'en novembre dernier, le joueur avait annoncé qu'il ne doutait pas du fait qu'il rejoindrait un jour la Juve Pourtant, le milieu de terrain semble avoir changé d'avis et s'imagine désormais en Chine . Selon de nombreux médias internationaux, dont la RTBF et, le milieu de terrain de ving-sept ans devrait rejoindre le Tianjin Quanjian, un promu. Pour convaincre les dirigeants du Zénith, le club entraîné par Fabio Cannavaro aurait formulé une offre de vingt millions d'euros à seulement six mois de la fin du contrat de Witsel. En Chine , il devrait toucher la bagatelle de dix-huit millions d'euros par saison, soit près de trois fois plus que ce que la Juve lui proposait.» , a expliqué l'ancien du Benfica dans un entretien àCeci dit, une suite à la saga «» est peut-être à prévoir, puisque Axel a pris soin de laisser la porte ouverte à un futur transfert chez la Vieille Dame : «Dans un cargo de nuit ?