Witsel entre la Chine et la Juve ?

Il les leur faut tous.Malgré les mises en garde du parti communiste chinois, les clubs de Chinese Super League n’ont aucune limite. Après Tevez et Oscar , Witsel est la nouvelle cible des envies chinoises. Alors que son transfert à la Juve semblait quasiment fait, le joueur et le club ayant un accord de principe depuis cet été, une nouvelle offre pourrait changer la donne.D’aprèset, le Shanghai SIPG se serait mis sur le dossier, et aurait formulé une offre très alléchante au Zénith Saint-Pétersbourg. Selon les deux quotidiens italiens, le club russe aurait d’ailleurs accepté de céder le joueur au club chinois pour 20 millions d’euros. À l’inverse la Juventus refuse de mettre plus que les six millions d’euros proposés.En cas de départ vers la Chine , l’international belge percevrait dix-huit millions d’euros par an. Les dirigeants russes laissent le soin aude choisir entre la Vieille Dame et l’équipe d’Andre Villas-Boa.Le choix des crampons ou du portefeuille ?