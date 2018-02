Willian serein

Flamboyant, explosif, et à l'origine de toutes les bonnes actions de Chelsea, Willian a rendu une énorme copie face au FC Barcelone. De quoi remettre en question son statut au sein de l'effectif d'Antonio Conte ?

Le détonateur

Plus qu'un remplaçant de luxe ?

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si l’on devait résumer l’expression du visage de Willian en un seul mot, ce serait le soulagement. On joue depuis une heure à Stamford Bridge, et le Brésilien vient enfin de trouver la faille pour ouvrir le score. Complètement oublié sur un corner joué à deux, il est parfaitement servi à l’entrée de la surface de réparation par Eden Hazard Sergio Busquets a beau se ruer sur lui pour le contrer, le crochet long est trop rapide, et la frappe à ras de terre contourne tout le monde pour aller se loger au fond des filets d’un Marc-André ter Stegen encore une fois impuissant. En première mi-temps, dans la même position, il avait déjà décoché deux tirs parfaits qui ont malheureusement échoué sur le poteau droit, puis sur le gauche. Cette fois-ci, la réussite est au rendez-vous. Si le Barça finira par égaliser sur une vilaine erreur d’ Andreas Christensen , le Brésilien est bel et bien l’homme du match. Et de très loin.Les coups de reins dévastateurs, les accélérations soudaines, les dribbles chaloupés, on savait le Brésilien capable de tout ça, malgré une certaine irrégularité dans ses performances depuis son arrivée à Londres. Mais ce mardi, Willian a clairement montré le meilleur visage de lui-même. Véritable détonateur de l’attaque desdans un schéma de contre-attaque où il excelle, tous les bons coups sont venus de lui. Au vu de la toute petite forme de Pedro , qui n’a pas réussi à se défaire de ses tâches défensives, il n’a pas hésité à délaisser son couloir droit pour percuter depuis n’importe quel endroit du terrain. Très complice avec Eden Hazard , positionné en faux numéro neuf, il a mené absolument toutes les banderilles londoniennes. Avant, il est vrai, de mal négocier certaines contre-attaques, par manque de lucidité. Sonné par un ballon dans la tronche sur l’un de ses seuls mauvais choix, et usé par de nombreux allers-retours, il a terminé le match cramé, à bout de souffle. Peut-être parce que le Brésilien n’a plus forcément l’habitude de jouer pendant 90 minutes avec les. Ce qui est loin d’être normal.Depuis l’arrivée d’ Antonio Conte sur le banc de Chelsea Willian est le douzième homme. Le remplaçant qui termine tous les matchs, quelques fois déguisé en titulaire qui n’en termine aucun. Le tout sans jamais se plaindre, et en faisant souvent la différence, que ce soit en sortie de banc ou en démarrant le match. Cette saison, sur les 27 journées de Premier League, il a pris part à 26 matchs (blessé contre Bournemouth ) pour seulement une dizaine de titularisations. Résultat : il en est à quatre buts, dont trois quand il est titulaire, et sept passes décisives, dont six quand il est titulaire. En Ligue des champions, c’est la même chose. Antonio Conte ne l’a titularisé qu’à trois reprises, les deux matchs de Qarabağ et ce match contre le Barça . Résultat : une passe décisive au match aller contre les Azéris, deux buts et deux penaltys provoqués lors du retour à Baku, et la performance XXL de ce mardi soir contre les Catalans. Peut-être est-il temps qu’il retrouve un statut un peu plus valorisant au sein de l’effectif des