William Vainqueur file à Antalyaspor

Un grand merci pour vos messages, c'était un vrai bonheur de défendre le maillot de l'OM pendant une année le meilleur pour la suite !! — William Vainqueur (@WillVainqueur) 4 septembre 2017

Le feuilleton d'été le plus passionnant depuisVoulu à l' Olympique de Marseille , puis en fait non, puis en fait peut-être, William Vainqueur a signé ce lundi après-midi en Turquie . Il rejoint Samir Nasri , Jérémy Menez et Samuel Eto'o à Antalyaspor, le nouveau riche de la première division turque.Pas de détails pour le moment sur le montant du transfert, mais l'on évoque un contrat de trois ans. Une transaction réalisée, et c'est perceptible, à l'encontre de l'envie du milieu de terrain français, en témoigne ce tweet publié un peu plus tard dans la journée...