William Carvalho en route vers Monaco ?

Le retour de la moustache en principauté ?Un temps annoncé tout proche de West Ham , le milieu de terrain, William Carvalho , pourrait finalement venir renforcer l'entrejeu monégasque en cas de départ de Fabinho . C'est en tous cas ce que révèle, qui affirme que l'international portugais (37 sélections) plaît beaucoup à Leonardo Jardim Les deux hommes se connaissent très bien puisque William Carvalho a déjà officié sous les ordres du technicien originaire de Madère au Sporting Portugal . Un transfert de trente-cinq millions, plus six millions de bonus, est envisagé.41 patates pour William Carvalho, et combien pour Paul Lasne qui rayonne sur toutes les pelouses de Ligue 1 ?