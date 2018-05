Will Smith interprétera l'hymne officiel du Mondial

2

Will Smith - Men In Black (1997)

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le prince de Bel-Air dépoussière son mic'.Avant d'être la superstar hollywoodienne que l'on connaît, Will Smith est avant tout un rappeur qui possède quatre Grammy Awards à son actif, datant de la fin des années 1990. Oui monsieur.Cependant, on ne pensait plus revoir l'interprète dederrière un micro, jusqu'à ce que le site américain Vibe annonce ce mercredi qu'il a été choisi, en compagnie du chanteur de reggaetton Nicki Jam, et de l'artiste albanaise Era Istefi, pour chanter l'hymne officiel de la Coupe du monde 2018.Un trio en remplace un autre puisqu'en 2014, Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leite avaient interprété, à l'occasion du Mondial au Brésil.Espérons qu'à bientôt 50 ans, avec deux grands enfants et plus un cheveu sur le crâne, «» n'ait rien perdu de son flow.