Will Grigg boute City hors de la Cup !

Wigan 1-0 Manchester City

Wigan (4-3-2-1) : Walton ; Byrne, Dunkley, D. Burn, Elder ; Massey (Colclough, 77e), Powell (Fulton, 27e), Perkins ; Power, Grigg, Roberts (Jacobs, 55e). Coach : Paul Cook.



Manchester City (4-3-3) : Bravo ; Danilo, Stones, Laporte, Delph ; Gündoğan, Fernandinho, D. Silva (De Bruyne, 65e) ; B. Silva, Agüero, L. Sané (Walker, 46e). Coach : Pep Guardiola.

Monstrueux.Excès de coupes : alors que Manchester City a rendez-vous dimanche prochain à Wembley pour disputer la finale de la Carabao Cup face à Arsenal , la bande de Guardiola a été dégagée lundi soir de la FA Cup sur la pelouse de Wigan, actuel second de League One (1-0).Le buteur ? Will Grigg , évidemment, qui n'avait plus attrapé les projecteurs depuis l'Euro 2016 et qui a fait couiner le DW Stadium à un peu plus de dix minutes de la fin après une sale erreur d'appréciation de Kyle Walker (1-0, 79). Un exploit majuscule, forcément, et ce, alors que Manchester City , réduit à dix avant la pause après l'expulsion logique de Fabian Delph , enregistre sa deuxième défaite de l'année 2018. Mieux : la qualification des, déjà tombeurs de Bournemouth et West Ham dans la compétition, est tout sauf une surprise, mais surtout un formidable écho à la finale de 2013.Boum.