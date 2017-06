Will Ferrell veut Chicharito au Los Angeles FC

Vidéo

Will Ferrell veut relancer les liens commerciaux entre le Mexique et les États-Unis.Alors que Chicharito prépare actuellement sa demi-finale de Coupe des confédérations face à l' Allemagne , l'actuel buteur du Bayer Leverkusen ne sait toujours pas sous quel maillot il évoluera la saison prochaine.Une aubaine pour l'acteur Will Ferrell, un des actionnaires les plus visibles du Los Angeles FC , une franchise qui débutera en 2018 dans la ligue fermée nord-américaine.Dans une émission diffusée sur la chaîne ESPN, Ferrell a tenté de convaincre le buteur mexicain de rejoindre son club en se lançant dans un discours un peu bancal. «» , lance notamment celui qui interprétait le rôle du présentateur Ron Burgundy.Un argument suffisant pour convaincre l'anciende Manchester ?