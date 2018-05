Wilfried Zaha joueur du mois d'avril en Premier League

1

JR

Quatre pions en avril, un sur la pelouse de Bournemouth, deux contre Brighton et un dernier face à Leicester, et voilà Wilfried Zaha meilleur joueur de Premier League le mois dernier.L'international ivoirien, en pleine forme, a remporté un trophée pour lequel étaient notamment nommés Paul Pogba Raheem Sterling , Christian Erkisen et Pierre-Emerick Aubameyang . Il succède à Mohamed Salah , vainqueur consécutivement au mois de février puis au mois de mars.Du côté des entraîneurs, c'est Darren Moore, le coach de West Bromwich Albion, qui remporte le titre du manager du mois. Même s'il n'est pas parvenu à éviter la descente aux, Moore et WBA se sont imposés à Old Trafford ainsi qu'à Newcastle, et ont tenu en échec Liverpool à domicile au mois d'avril.On ne veut pas vous spoiler, mais en mai, le trophée n'échappera pas à Arsène Wenger . Même s'il perd 4-0 face à Huddersfield.