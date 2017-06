Wilfried Bony lance son label de musique

Bony danse sur un Afrobeat.

Bony M.Les footballeurs ont toujours entretenu un rapport particulier avec la musique. Ces derniers temps, on a eu droit à DJ Cissé, au rappeur Depay . Rien d'étonnant, du coup, que Wilfried Bony décide de lancer son label. En effet, le joueur de Manchester City, prêté à Stoke City, Wilfried Bony a fait naître ce projet «» comme il l'a indiqué au Manchester Evening News . Et comme l'Ivoirien veut faire les choses bien, il s'est assisté de l'artiste anglais Jaij Hollands, et de l'agent Chris Nathaniel. Le studio, qui se situera dans Londres, sera prêt d'ici la fin de l'année.Entre la musique et l'attaquant de vingt-huit ans, l'histoire d'amour semble être à sens unique. Fan notamment d'afrobeat, Bony n'hésite pas à effectuer régulièrement quelques pas de danse contestables.