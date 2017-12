West Ham surprend Chelsea

1

West Ham (3-5-2) : Adrian - Reid, Ogbonna, Cresswell - Noble, Obiang, Zabaleta, Lanzini, Masuaku - Arnautović (Sakho, 69e), Antonio (Ayew, 78e) Entraîneur : David Moyes

Chelsea (3-5-2) : Courtois – Cahill, Christensen, Azpilicueta – Bakayoko (Pedro, 45e), Kanté, Alonso (Moses, 55e), Fàbregas, Zappacosta (Willian, 64e) – Morata, Hazard Entraîneur : Antonio Conte

Le premier gros coup de David Moyes avec West Ham Dans un London Stadium plein à craquer, lesont fait le show. Une victoire ô combien importante pour les hommes de l'ancien coach de Sunderland face à desde Chelsea très maladroits. West Ham frappe fort dès le début de la rencontre, en ouvrant le score après un très beau une-deux entre Arnautović et Lanzini, conclu par l'Autrichien. Alors que les hommes de Conte n'arrivent pas à se procurer d'occasion, less'amusent. Juste avant la mi-temps, le public du London Stadium va même chambrer l'adversaire à chaque passe réussie de son équipe.Au retour des vestiaires, les coéquipiers d' André Ayew garent le bus dans leur moitié de terrain en attendant de lancer des contres salvateurs, et auraient même pu bénéficier d'un penalty sur une main de Christensen. Malgré une fin de match qu'ils ont largement dominée, Eden Hazard et ses compères n'arrivent toujours pas à cadrer la moindre frappe. Chelsea loupe une belle occasion de se hisser au classement, en attendant un United-City déterminant pour la suite de la course au trophée en Premier League.