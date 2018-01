West Ham ralentit Tottenham

108

Au lendemain d’un bouillant Arsenal Chelsea , cet autre derby londonien a également offert un partage de points plein de suspense. Avec, en prime, deux véritablesDans ce match reporté à cause des festivités du jour de l'an dans la capitale, lesse font poussifs, 48 heures seulement après le précédent match des deux formations. Privés de leur meilleur buteur Arnautovic (cinq pions) et venus pour glaner un point sur un malentendu, lesvoient leurs hôtes allumer quelques timides mèches, sans succès.Et après une heure dix de tentatives vaines de la part des hommes de Pochettino, la foudre s'abat sur Wembley, et dans le camp d'en face. Pedro Obiang , non attaqué, s'avance et envoie un missile des 25 mètres dans la lunette d'un Hugo Lloris qui termine sur les fesses (70).Mais alors que l'ancien de la Samp' pense avoir définitivement climatisé Wembley, les locaux tapent du poing sur la table et Heung-Min Son, servi en bonne position plein axe, balance une sacoche pour trouver lui aussi la lucarne (84). Et les coéquipiers d' André Ayew , malgré un rush héroïque de ce dernier en fin de match et une pression monstre mise par leurs adversaires sur le but d' Adrián , arrachent une unité précieuse dans la quête de la survie en PL.Pour Tottenham , cinquième, c'est une occasion manquée de mettre les Canonniers de Wenger à quatre points dans le rétro.Lloris (C) - Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies (Llorente, 82) - Dier (Wanyama, 74), Sissoko (Lamela, 74) - Eriksen, Alli, Son - Kane. Adrián - Zabaleta, Reid, Ogbonna, Rice, Masuaku - Kouyaté, Noble (C), Obiang Avomo, Lanzini (Caroll, 85) - Hernandez (Ayew, 64).