West Ham officialise Arnautović

West Ham refait des bulles.Après Joe Hart et Pablo Zabaleta , lesont officialisé samedi soir leur troisième recrue de l'été : Marko Arnautović. L'international autrichien (58 sélections), à Stoke depuis 2013, s'est engagé pour cinq ans et contre un chèque de 28 millions d'euros.La saison dernière, Arnautović a planté six buts avec Stoke City et n'a pas vraiment confirmé un excellent exercice 2015-16. Il va également redécouvrir à West Ham la concurrence puisqu'au-delà d' Andy Carroll Javier Hernández doit s'engager définitivement dans les prochains jours.Costaud.