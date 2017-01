West Ham interdit d'utiliser son maillot retro

0

@twt_bola west ham olympic stadium jersey,guna untuk ape tah,tapi lawa pic.twitter.com/AXZnavNTmN — Aril (@noorsyazril) 22 décembre 2016

FA refused permission, against the rules I'm told. Shame as we LOVE that kit https://t.co/B5ivwTZJFU — Lady Brady (@karren_brady) 6 janvier 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Contre la Juventus, lors du premier match de West Ham au Stade olympique de Londres, lesavaient porté un maillot spécial reprenant le logo et les couleurs du Thames Ironworks FC, l'ancêtre du club.Un maillot qui devait être ensuite utilisé pour l'ensemble de leur campagne de FA Cup. Pourtant, ce vendredi, pour le match de coupe contre Manchester City (perdu 5-0), les hommes de Slaven Bilić ont porté leur maillot traditionnel. Un oubli qui n'a pas échappé aux supporters : ils ont immédiatement demandé aux dirigeants pourquoi ils n'avaient pas tenu leur promesse. Sur Twitter, la vice-présidente du club, Karren Brady, a rapidement répondu en expliquant que la FA avait refusé d'homologuer le maillot, sans donner plus de détails.Finalement, c'est lequi a révélé le fin mot de l'histoire : le problème serait la taille et la visibilité du sponsor. Sur le maillot, le sponsor « Betway » est écrit en noir sur fond noir, ce qui le rend difficile à distinguer.La tunique restera donc aussi anecdotique que le fameux maillot « carte postale » de Bordeaux.