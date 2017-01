West Ham et le recyclage des maillots Payet

0

Morning, bring back your Payet shirt to any of the club shops & you will get a new replacement for £25, full details on WHU web site today. https://t.co/i9BPrS6YG1 — Lady Brady (@karren_brady) 30 janvier 2017

What a gesture @karren_brady saving fans £11.66 and they don't get to watch payet next season pic.twitter.com/XwEPksqpnX — Rhythm of Zat Knight (@93rdmin) 30 janvier 2017

Le transfert de Payet pourrait rapporter plus que prévu à West Ham Suite au départ du Français, les supporters dessont dans le doute : que faire de leur maillot floqué du nom du Français ? Certes il fait un joli paillasson , mais il va bien falloir lui trouver un remplaçant à arborer fièrement les jours de match. En toute logique, les supporters londoniens ont décidé d'interpeller directement les dirigeants du club, sur Twitter, afin d'être remboursés.Et ils ont obtenu gain de cause. Karen Brady, la vice-présidente du club, a annoncé que les tuniques obsolètes pourront être remplacées par des maillots flambant neufs. Seul hic : l'opération coûtera tout de même la bagatelle de vingt-cinq livres (environ trente euros).Insuffisant pour les supporters qui sont retournés à leur clavier pour accuser le club d'être trop cupide. Et les Stéphanois qui avaient acheté le maillot d'Anthony Mounier , ils font comment ?