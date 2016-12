West Ham enchaîne, Leicester survit

Malgré une mauvaise prestation, West Ham a arraché une victoire importante pendant que Leicester remontait deux buts de retard en infériorité numérique. Sunderland et Boro, eux, glanent trois points précieux.

Crystal Palace 0-1 Chelsea

West Ham 1-0 Hull

Middlesbrough 3-0 Swansea

Sunderland 1-0 Watford

Stoke 2-2 Leicester

Choc de bas de classement entre deux équipes qui luttent pour choper le maintien au plus vite. Après leur victoire à l'arrachée en début de semaine face à Burnley, lesdébutent plutôt bien. Avec Payet à la baguette, les hommes de Bilić prennent le jeu à leur compte. Les centres s'enchaînent, mais ne trouvent pas la tête de Carroll. Derrière, c'est toujours très fragile, Mbokani touchant le poteau après une grosse boulette de l'arrière-garde. S'ensuit une possession de balle à l'avantage des locaux, mais totalement stérile, avec une seule frappe cadrée en première période. C'est même Hull qui se procure les meilleures occasions. Du coup, Bilić opte pour deux changements dès la pause, avec les entrées d'Ayew et Fernandes. Ce qui ne change pas grand-chose, Randolph voyant encore ses poteaux sauver son camp par deux fois. Quand ce ne sont pas ses défenseurs. Pourtant, West Ham récupère finalement la victoire grâce à un penalty limite transformé par Noble. Cruel pour les, parce que la différence de niveau affichée par West Ham par rapport à la saison dernière est incompréhensible.Choc de bas de classement entre deux équipes qui luttent pour choper le maintien au plus vite, pour changer. Après avoir vu Downing se blesser et être remplacé par Fischer, Boro fait vite la différence, avec un doublé de Negredo avant même la demi-heure de jeu. Un score assez flatteur pour son équipe, mais une bonne sanction pour desqui ne proposent rien. Dans ce contexte, Negredo et consorts conservent tranquillement leur avantage jusqu'au coup de sifflet final, en ajoutant même un dernier caramel par De Roon. Et envoient Swansea au fin fond de la Premier League., parce qu'on est tous secrètement amoureux de Negredo.Chouette, encore un choc de bas de classement entre deux équipes qui luttent pour choper le maintien au plus vite. Comme prévu, le spectacle n'est pas franchement au rendez-vous. Les situations chaudes sont très, très rares, et Sunderland fait honneur à son statut de lanterne rouge. Les choses vont mieux après la mi-temps, lesrevenant des vestiaires avec de meilleures intentions. Le mauvais élève de Premier League est immédiatement récompensé par l'ouverture du score de Van Aanholt, assez adroit sur le coup. Un but qui déstabilise Watford, plus vraiment dans la partie. Il en faut peu pour que la bande de Capoue ne cède une nouvelle fois ou, au contraire, égalise. Mais le résultat reste le même : trois points pour Sunderland, zéro pour Watford., parce que la course au maintien va encore être passionnante. Gros choc de bas de classement entre deux équipes qui luttent pour choper le maintien au plus vite. Et comme rien n'est jamais facile pour Leicester (sauf contre Manchester City), Vardy laisse ses partenaires à dix après 28 petites minutes de jeu, la décision de l'arbitre étant quelque peu sévère. Alors, forcément, Stoke en profite quelques instants plus tard et provoque un penalty transformé par Bojan . Dur pour les, qui avaient jusque-là beaucoup plus tenté que leurs adversaires. Surtout qu'Allen double le score juste avant la mi-temps. Rageant. Que faire en infériorité numérique ? Bah, continuer à essayer. Jusqu'à trouver la faille par Ulloa. Trop tard pour envisager l'égalisation ? Que dalle : Amartey remet les deux équipes à égalité à la 89minute. Joli, l'orgueil., parce qu'on a vraiment eu peur que Vardy aille noyer ses problèmes dans l'alcool.